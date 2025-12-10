Скидки
Тизер романтического фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном — премьера 3 апреля

Студия A24 представила тизер фильма The Drama («Драма»). Романтический фильм выходит в международный прокат 3 апреля 2026 года.

В центре сюжета — пара, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Главные роли сыграли Зендея и Роберт Паттинсон.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

В актёрский состав также вошли Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс. Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли, номинированный на «Золотой глобус» за «Героя наших снов» с Николасом Кейджем. Продюсером выступил Ари Астер, известный по «Реинкарнации» и «Солнцестоянию».

