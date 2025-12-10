Вышел трейлер фильма-концерта про Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

Компания Paramount выпустила первый трейлер концертного фильма Билли Айлиш под названием Hit Me Hard And Soft: The Tour, режиссёром которого выступил Джеймс Кэмерон. Премьера фильма запланирована на 20 марта 2026 года.

В трейлере показаны кадры с последнего тура певицы. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных фильмов.

Фильм станет третьим концертным проектом Айлиш после Live at the O2 2023 года и рассчитан на IMAX и крупные форматы кинотеатров. Картина основана на одноимённом альбоме, который получил семь номинаций на 67-й премии «Грэмми».