Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма-концерта про Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

Вышел трейлер фильма-концерта про Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона
Комментарии

Компания Paramount выпустила первый трейлер концертного фильма Билли Айлиш под названием Hit Me Hard And Soft: The Tour, режиссёром которого выступил Джеймс Кэмерон. Премьера фильма запланирована на 20 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

В трейлере показаны кадры с последнего тура певицы. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных фильмов.

Фильм станет третьим концертным проектом Айлиш после Live at the O2 2023 года и рассчитан на IMAX и крупные форматы кинотеатров. Картина основана на одноимённом альбоме, который получил семь номинаций на 67-й премии «Грэмми».

Материалы по теме
Видео
Финальный трейлер «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» — премьера 19 января
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android