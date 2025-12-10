Скидки
Вышел тизер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» — премьера в 2026 году

Вышел тизер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» — премьера в 2026 году
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Лента с живыми актёрами вернётся уже в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.

