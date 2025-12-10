В США будут проверять страницы туристов в соцсетях при въезде в страну — СМИ

Американская таможенно-пограничная служба планирует проверять у туристов историю активности в социальных сетях за последние пять лет. Об этом сообщает The New York Times.

Новые правила затронут граждан 42 стран, имеющих право на безвизовый въезд и пребывание до 90 дней, включая Великобританию, Францию, Германию и Южную Корею.

Таможенно-пограничная служба планирует запрашивать у туристов широкий перечень данных. В него войдут ссылки на профили в социальных сетях, адреса электронной почты за последние 10 лет, а также имена, даты рождения и места проживания родителей, супругов, братьев, сестёр и детей.

Новые меры направлены на дополнительную проверку въезжающих и могут повлиять на процесс оформления электронного разрешения на поездку.