«Чёрная пантера 3» от Marvel может выйти лишь в 2028 году

Режиссёр Райан Куглер подтвердил, что третья часть «Чёрной пантеры» планируется к выходу в 2028 году. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Сейчас Marvel Studios сосредоточена на завершении Фазы 6 киновселенной, однако работа над проектами вне «Саги Мультивселенной» уже идёт. «Чёрная пантера 3» станет одним из таких фильмов и выйдет после окончания текущей сюжетной линии.

Честно говоря, да. Мне представляется зелёный луг с туманом залива на рассвете. Это то, что я вижу после этого фильма — ощущение открытой земли и новых возможностей.

Режиссёр ранее подтверждал работу над триквелом, но сама Marvel Studios проект так и не анонсировала. Однако, по предыдущим слухам, его релиз предварительно запланирован на 18 февраля 2028 года.