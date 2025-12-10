Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чёрная пантера 3» от Marvel может выйти лишь в 2028 году

«Чёрная пантера 3» от Marvel может выйти лишь в 2028 году
Комментарии

Режиссёр Райан Куглер подтвердил, что третья часть «Чёрной пантеры» планируется к выходу в 2028 году. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Сейчас Marvel Studios сосредоточена на завершении Фазы 6 киновселенной, однако работа над проектами вне «Саги Мультивселенной» уже идёт. «Чёрная пантера 3» станет одним из таких фильмов и выйдет после окончания текущей сюжетной линии.

Честно говоря, да. Мне представляется зелёный луг с туманом залива на рассвете. Это то, что я вижу после этого фильма — ощущение открытой земли и новых возможностей.

Режиссёр ранее подтверждал работу над триквелом, но сама Marvel Studios проект так и не анонсировала. Однако, по предыдущим слухам, его релиз предварительно запланирован на 18 февраля 2028 года.

Материалы по теме
Звезда Marvel Чедвик Боузман посмертно получит звезду на Аллее славы в Голливуде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android