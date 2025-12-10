Скидки
Комедия «Мерв» с Чарли Коксом и Зои Дешанель вышла в онлайне

Комментарии

10 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Мерв». Новая картина с Чарли Коксом и Зои Дешанель добралась до Amazon Prime.

Сюжет рассказывает о паре — Анне и Рассе, которые расстались, но у них остался общий пес по кличке Мерв. Когда собака впадает в тоску, Расс решает отправиться с ней во Флориду, где случайно встречает Анну. Постепенно между бывшими возлюбленными возникают новые чувства.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon. Права на видео принадлежат Amazon.

Первые посмотревшие называют фильм лёгким и приятным, говоря, что его стоит поглядеть ради персонажей и терьера.

Режиссёром романтической комедии выступила Джессика Суэйл, ранее работавшая над фильмом «Страна солнца». В актёрский состав также вошли Элли Джеймисон, Патриша Хитон и Дэвид Хант.

