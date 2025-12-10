Скидки
Джонни Депп сыграет в фильме «Мастер и Маргарита»

Джонни Депп сыграет в фильме «Мастер и Маргарита»


Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации классического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Проект находится в разработке при участии собственной продюсерской компании Деппа IN.2 Film.

Съёмки фильма планируются в 2026 году. Сюжет будет разворачиваться в Москве 1930-х годов, куда возвращается дьявол со своим говорящим котом, и в Иерусалиме времён Понтия Пилата. История сочетает сатиру, фантастику и философские мотивы, показывая борьбу добра и зла, а также судьбу писателя и его возлюбленной Маргариты.

Авторы намерены передать ключевые темы романа — любовь, творческую свободу и духовное противостояние, оставляя произведение актуальным и для современной аудитории.

