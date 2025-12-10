Скидки
Звезда «Ходячих мертвецов» мечтает сыграть в экранизации Red Dead Redemption 2

Джеффри Дин Морган, известный по «Ходячим мертвецам» и «Хранителям», рассказал на фан-встрече, что без раздумий согласился бы исполнить роль Артура Моргана, если бы Red Dead Redemption 2 экранизировали. Во время Q&A один из поклонников спросил, хотел ли бы он сыграть героя Rockstar, и актёр отреагировал максимально прямо.

По словам Морганы, вестерны — его любимый жанр, а сама игра оставила у него сильное впечатление. Он подчеркнул, что согласился бы на роль «хоть бесплатно».

Чёрт, вот в этой экранизации я бы сыграл! Безусловно. Вестерн — мой любимый жанр. И мой сын как раз играет в эту игру… Она ведь охренительная! Я бы сразу согласился, хоть за бесплатно.

Rockstar Games никаких планов по экранизации серии пока не объявляла, но интерес к возможному проекту у фанатов не исчезает. На фоне регулярных обсуждений о том, кто мог бы сыграть Артура в кино или сериале, Морган стал одним из первых актёров, открыто заявивших о готовности взять на себя эту роль.

Red Dead Redemption вышла на PS5, Xbox Series и ПК
