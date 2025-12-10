Скидки
Джейд — на новом кадре из фильма «Мортал Комбат 2»

Издание Den of Geek представило кадр со знаменитым персонажем Джейд в исполнении Тати Габриэль из фильма «Мортал Комбат 2». Продолжение экранизации культового файтинга выйдет в мировом прокате 8 мая 2026 года.

Фото: Den of Geek/Warner Bros.

Также показали фото со съёмок, на котором изображены режиссёр Саймон Маккуойд и неизвестный персонаж.

Фото: Den of Geek/Warner Bros.

В новой ленте чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана. Сценарист картины Джереми Слэйтер говорил, что новая часть станет гораздо масштабнее первой.

Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд. «Мортал Комбат 2» изначально должен был выйти 24 октября 2025 года, но студия Warner Bros. перенесла картину.

