Стильный постер фильма «Супергёрл» — первый трейлер уже 11 декабря

Стильный постер фильма «Супергёрл» — первый трейлер уже 11 декабря
Глава DC Studios Джеймс Ганн представил первый постер кинокомикса «Супергёрл». Вместе с этим он подтвердил, что первый трейлер выйдет 11 декабря в 20:00.

Фото: DC Studios/Warner Bros.

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок, режиссёром выступил Крейг Гиллеспи. Актриса уже появилась в образе Супергёрл в «Супермене» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.

