«Битва за битвой» и «Мечты» — лучшие фильмы 2025 года от Variety

«Битва за битвой» и «Мечты» — лучшие фильмы 2025 года от Variety
Два главных кинокритика издания Variety, Питер Дебруж и Оуэн Глейберман, представили два топ-10 лучших фильмов 2025 года.

Оба списка объединяют фильмы «Битва за битвой» (третье и первое место) с Леонардо Ди Каприо и «Марти Великолепный» (шестое и второе место) с Тимоти Шаламе.

Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Питера Дебружа

  1. «Мечты»
  2. «История Сулеймана»
  3. «Битва за битвой»
  4. «Звук падения»
  5. «28 лет спустя»
  6. «Марти Великолепный»
  7. «Простая случайность»
  8. «Сны поездов»
  9. «Президентский торт»
  10. «Стив»

Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Оуэна Глейбермана

  1. «Битва за битвой»
  2. «Марти Великолепный»
  3. «Сентиментальная ценность»
  4. «Бугония»
  5. «Дикий алмаз»
  6. «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  7. «Прилипала»
  8. «Оружие»
  9. «Чёрный чемодан»
  10. «Новая волна»
«Супермен» и «Белый лотос» — самые популярные фильмы и сериалы 2025 года на IMDb
