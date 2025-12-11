Расписание второго дня DreamLeague Season 27 по Dota 2
Сегодня, 11 декабря, продолжится турнир DreamLeague Season 27 по Dota 2. В ходе второго дня групповой стадии команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр DreamLeague Season 27 на четверг, 11 декабря
- 14:00. MOUZ (Германия) — Team Falcons (Саудовская Аравия)
- 14:00. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина)
- 14:00. Aurora Gaming (Сербия) — 1win Team (Россия)
- 14:00. Team Tidebound (Китай) — Virtus.pro (Армения)
- 17:30. Team Yandex (Россия) — OG (Филиппины)
- 17:30. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай)
- 17:30. Yakult Brothers (Китай) — GamerLegion (Германия)
- 17:30. Passion UA (Украина) — Pipsqueak+4 (Восточная Европа)
- 21:00. Tundra Esports (Великобритания) — Team Liquid (Нидерланды)
- 21:00. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Норвегия)
- 21:00. Nigma Galaxy (ОАЭ) — Runa Team (Россия)
- 21:00. Team Nemesis (Сингапур) — Amaru Gaming (Перу)
DreamLeague 27 пройдёт с 10 по 21 декабря 2025 года. В турнире примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в $ 1 млн.
