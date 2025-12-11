Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание второго дня DreamLeague Season 27 по Dota 2

Расписание второго дня DreamLeague Season 27 по Dota 2
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, продолжится турнир DreamLeague Season 27 по Dota 2. В ходе второго дня групповой стадии команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр DreamLeague Season 27 на четверг, 11 декабря

  • 14:00. MOUZ (Германия) — Team Falcons (Саудовская Аравия)
  • 14:00. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина)
  • 14:00. Aurora Gaming (Сербия) — 1win Team (Россия)
  • 14:00. Team Tidebound (Китай) — Virtus.pro (Армения)
  • 17:30. Team Yandex (Россия) — OG (Филиппины)
  • 17:30. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай)
  • 17:30. Yakult Brothers (Китай) — GamerLegion (Германия)
  • 17:30. Passion UA (Украина) — Pipsqueak+4 (Восточная Европа)
  • 21:00. Tundra Esports (Великобритания) — Team Liquid (Нидерланды)
  • 21:00. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Норвегия)
  • 21:00. Nigma Galaxy (ОАЭ) — Runa Team (Россия)
  • 21:00. Team Nemesis (Сингапур) — Amaru Gaming (Перу)

DreamLeague 27 пройдёт с 10 по 21 декабря 2025 года. В турнире примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в $ 1 млн.

Материалы по теме
Puppey стал тренером PARIVISION на DreamLeague S27 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android