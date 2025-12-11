Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 11 декабря, начнётся плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.
Плей-офф будет идти в формате Single-Elimination, то есть без нижней сетки — проигравшие команды сразу покинут мэйджор на 5-8-м месте и заберут $ 45 тыс.
Расписание игр Budapest Major 2025 на четверг, 11 декабря:
- 19:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
- 22:00. The MongolZ (Монголия) — Team Vitality (Франция).
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
