Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, начнётся плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.

Плей-офф будет идти в формате Single-Elimination, то есть без нижней сетки — проигравшие команды сразу покинут мэйджор на 5-8-м месте и заберут $ 45 тыс.

Расписание игр Budapest Major 2025 на четверг, 11 декабря:

  • 19:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • 22:00. The MongolZ (Монголия) — Team Vitality (Франция).

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«На мэйджоре может победить любой»: supra — о своей команде и Budapesht Major по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android