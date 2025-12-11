Третья часть «28 лет спустя» в работе — в ней может сняться Киллиан Мёрфи

По данным источников Deadline, Sony Pictures начала работать над третьей частью «28 лет спустя». На каком этапе производство, пока не до конца ясно.

Киллиан Мёрфи, который появится в «28 лет спустя: Храм костей», также заглянет и в триквел, но уже с куда более расширенной ролью. Сценарист франшизы Алекс Гарленд пишет сюжет третьего фильма, у которого пока нет названия.

Когда Sony получила права на трилогию «28 лет спустя», Дэнни Бойл вернулся в качестве режиссёра первого фильма, а постановщицей второй ленты выступила Ниа ДаКоста. В интервью Бойл говорил, что хотел бы снять третий фильм, и есть надежда, что он вернётся.

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей», который выступит продолжением «28 лет спустя», состоится 16 января 2026 года.