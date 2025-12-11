Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся в «Голодных играх: Рассвет жатвы»

По данным источников The Hollywood Reporter, Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы».

В THR не знают, каким образом в картине-приквеле появятся герои из частей франшизы, разворачивающихся в современности, однако журналисты говорят, что они могут появиться в сцене из будущего.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально выйдет в России 19 ноября 2026 года — за день до мировой премьеры. Главные роли исполняют Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотит на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступает Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».