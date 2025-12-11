Скидки
Джанкарло Эспозито хочет снять фильм по книге «Мечтатели» Стивена Кинга

Известный актёр Джанкарло Эспозито намерен снять экранизацию книги «Мечтатели» культового писателя Стивена Кинга. Пока он не утверждён как режиссёр, но переговоры уже ведутся.

По словам Эспозито, он хочет попробовать себя как режиссёр фильма ужасов, а произведение Кинга — отличная возможность для этого.

Я хочу попробовать себя в жанре ужасов. Гай Басик, автор «Эбигейл», с которым я сотрудничаю, напишет сценарий.

Также Джанкарло напомнил, что он в первую очередь актёр, поэтому сам бы с радостью снялся в картине по «Мечтателям», но пока что об этом рано говорить, ведь его пока не утвердили даже как постановщика.

