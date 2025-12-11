Идрис Эльба планирует в будущем перестать быть актёром и стать режиссёром

Во время сессии вопросов и ответов на Международном кинофестивале на Красном море Идрис Эльба заявил, что в будущем планирует завязать с актёрской карьерой, чтобы стать режиссёром.

По словам Идриса, ему очень нравится профессия актёра, однако он понимает, что готов перейти на следующую ступеньку и показать людям свои режиссёрские навыки.

Я давно занимаюсь актёрским мастерством. Мне это по-прежнему нравится, но я думаю, что режиссура позволит мне задействовать немного другие навыки и по-другому участвовать в процессе съёмок. Мне это действительно нравится.

Над чем Эльба планирует поработать в качестве режиссёра, он не рассказал.