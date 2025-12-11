Скидки
Появился первый кадр комедии The Invite с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд и Эдвардом Нортоном

Появился первый кадр комедии The Invite с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд и Эдвардом Нортоном
Комедия The Invite с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном в главных ролях получила дебютный кадр, на котором можно увидеть всех главных героев.

Первый кадр комедии The Invite

Фото: Annapurna Pictures

Картина представляет собой ремейк испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Сняла The Invite Оливия Уайлд, которая и снялась в картине. Премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс», который пройдёт с 22 января по 1 февраля 2026 года.

