Появился первый кадр комедии The Invite с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд и Эдвардом Нортоном
Поделиться
Комедия The Invite с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном в главных ролях получила дебютный кадр, на котором можно увидеть всех главных героев.
Первый кадр комедии The Invite
Фото: Annapurna Pictures
Картина представляет собой ремейк испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.
Сняла The Invite Оливия Уайлд, которая и снялась в картине. Премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс», который пройдёт с 22 января по 1 февраля 2026 года.
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
08:54
-
08:32
-
07:49
-
07:09
-
06:52
- 10 декабря 2025
-
21:13
-
20:19
-
20:14
-
19:53
-
19:37
-
19:03
-
18:47
-
18:33
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:34
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:16
-
15:05
-
14:48
-
14:24
-
14:16
-
14:05
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:44
-
12:33