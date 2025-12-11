Маккенна Грейс — главный кандидат на роль Рапунцель в ремейке мультфильма
По данным инсайдера Джеффа Снейдера, Маккенна Грейс сейчас главный претендент на роль Рапунцель в ремейке мультфильма. Проектом, конечно же, занимается Disney. Других подробностей пока нет.
Постановщиком ленты выступит Майкл Грейси, известный по проекту «Величайший шоумен». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году.
Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководила перезапуском фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от Sony, написала черновой вариант сценария для ремейка «Рапунцель». Информации о сюжете или актёрском составе создатели ленты пока не раскрывают.
