Завершились съёмки третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В аккаунте сериала «Властелин колец: Кольца власти» объявили, что съёмки его третьего сезона завершены. Также показали небольшой тизер с ключевыми актёрами шоу.

Amazon продлила «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон спустя три месяца после завершения второго. Продолжение вновь будет посвящено Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватил власть в Средиземье. Всего планируется пять сезонов шоу, однако зрительские рейтинги проекта стремительно падают, что явно может сказаться на планах создателей.

Судя по всему, третий сезон сериала по культовой вселенной выйдет не раньше осени 2026 года, хотя пока создатели не называли даже примерную дату премьеры.