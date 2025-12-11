Шоураннер «Сорвиголовы» хотел сделать сериал ещё более жестоким и мрачным
Поделиться
Стивен С. ДеНайт, шоураннер первого сезона «Сорвиголовы», рассказал, что, несмотря на взрослый рейтинг шоу и его жестокость, проект мог бы быть ещё более предназначен для взрослой аудитории.
По словам ДеНайта, он удивился, когда узнал, что в «Рождённом заново» Disney и Marvel позволили реализовать полную задумку жестокости сериала, хотя этот проект уже стал частью киновселенной.
Я хотел, чтобы рейтинг был выше. Они могли пойти на это, в то время как у меня были скованы руки рейтингом PG-16. Поэтому я был очень рад, что Marvel и Disney+ согласились на это. Честно говоря, это меня удивило и обрадовало.
Второй сезон «Рождённого заново» начнёт выходить 4 марта 2026 года на Disney+.
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
11:00
-
10:56
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
08:54
-
08:32
-
07:49
-
07:09
-
06:52
- 10 декабря 2025
-
21:13
-
20:19
-
20:14
-
19:53
-
19:37
-
19:03
-
18:47
-
18:33
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:34
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:16
-
15:05
-
14:48
-
14:24
-
14:16
-
14:05
-
13:50
-
13:33