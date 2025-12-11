Скидки
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Шоураннер «Сорвиголовы» хотел сделать сериал ещё более жестоким и мрачным

Шоураннер «Сорвиголовы» хотел сделать сериал ещё более жестоким и мрачным
Комментарии

Стивен С. ДеНайт, шоураннер первого сезона «Сорвиголовы», рассказал, что, несмотря на взрослый рейтинг шоу и его жестокость, проект мог бы быть ещё более предназначен для взрослой аудитории.

По словам ДеНайта, он удивился, когда узнал, что в «Рождённом заново» Disney и Marvel позволили реализовать полную задумку жестокости сериала, хотя этот проект уже стал частью киновселенной.

Я хотел, чтобы рейтинг был выше. Они могли пойти на это, в то время как у меня были скованы руки рейтингом PG-16. Поэтому я был очень рад, что Marvel и Disney+ согласились на это. Честно говоря, это меня удивило и обрадовало.

Второй сезон «Рождённого заново» начнёт выходить 4 марта 2026 года на Disney+.

Комментарии
