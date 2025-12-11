Элла Пернелл назвала второй сезон «Дорогуши» более безумным и масштабным
Поделиться
Актриса Элла Пернелл, известная по роли Люси из сериала «Фоллаут», также снялась в шоу «Дорогуша». Актриса немного рассказала про второй сезон проекта, который, по её словам, будет как минимум безумнее и масштабнее.
Я измотана, но оно того стоило. Это был по-настоящему безумный сезон. Первая часть была совсем небольшой и спокойной по сравнению с тем, насколько безумным получился этот сезон. В нём так много всего. Он масштабный.
В «Дорогуше» Пернелл сыграла Рианнон, тихую и скромную девушку, которую часто не замечают ни коллеги, ни сестра. У неё развивается мстительный и опьяняюще раскрепощающий вкус к убийствам.
Когда выйдет второй сезон «Дорогуши», пока не говорят.
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
12:54
-
12:40
-
12:30
-
12:23
-
11:46
-
11:00
-
10:56
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
08:54
-
08:32
-
07:49
-
07:09
-
06:52
- 10 декабря 2025
-
21:13
-
20:19
-
20:14
-
19:53
-
19:37
-
19:03
-
18:47
-
18:33
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:34
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:16
-
15:05
-
14:48