Вышел первый трейлер семейной комедии «Ждун 2»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал первый трейлер фильма «Ждун 2». Это будет сиквел первой части семейной комедии, в котором можно будет увидеть как знакомых героев, так и новых персонажей.
Трейлер «Ждуна 2»
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видел принадлежат Okko.
Во второй части героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах. К примеру, мы узнаем, что существуют злобные Ждуны, которые хотят вторгнуться в Землю.
Премьера картины состоится 30 апреля 2026 года. К прежним актёрам присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.
