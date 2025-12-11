Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Пять ночей с Фредди 2 (2025) — где смотреть в кинотеатрах России, когда выйдет

Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» вышел в кинотеатрах России
Комментарии

4 декабря состоялась ранняя мировая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» — продолжения знаменитого хоррора по мотивам серии видеоигр Five Nights at Freddy's. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России, в остальных сетях премьера состоится в субботу, 13 декабря.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Хоррор демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Комментарии
