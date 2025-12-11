Скидки
Новости

Серверы ФК 26, ФК 25 и ФК 24 недоступны 11 декабря — когда онлайн заработает

Серверы EA Sports FC 26, FC 25 и FC 24 ушли на профилактику
Комментарии

11 декабря Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 26, EA Sports FC 25 и EA Sports FC 24. На протяжении пяти часов — с 9:30 по 14:30 мск — в играх не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

Разработчики отмечают, что на протяжении этого периода геймеры «могут столкнуться с отключениями от сервисов». При этом онлайн-составляющая в футбольных симуляторах не работала ещё в 9:00 мск, во время подготовки к временному отключению серверов.

Профилактика в EA Sports FC 26 и прошлых частях серии завершится примерно в 14:30 мск. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.

Комментарии
