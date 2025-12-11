Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» вышел в онлайне

11 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Папины дочки: Мама вернулась». Семейная комедия уже вышла в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно во VK-группе START. Права на видео принадлежат START.

Таким образом, лента выйдет онлайн спустя почти полтора месяца после премьеры в российском прокате. За это время картина собрала в кинотеатрах чуть больше 900 млн рублей .

События фильма «Папины дочки: Мама вернулась» разворачиваются после финала четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала.

К главным ролям в ленте вернулись Филипп Бледный (Веник), Анастасия Сиваева (Даша), Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), а также Виталия Корниенко (Лиза), Ева Смирнова (Диана), Полина Айнутдинова (Арина) и Полина Денисова (Соня). Режиссёром выступил Анатолий Колиев, работавший над оригинальным шоу.