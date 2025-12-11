Топ-10 лучших видеоигр по фильмам от IGN
Популярный сайт о поп-культуре IGN представил 10 лучших видеоигр по лицензиям. В топ вошли самые качественные адаптации знаменитых франшиз в интерактивном формате.
Лучшим проектом в IGN назвали Indiana Jones and the Great Circle — проект по «Индиане Джонсу» ни в чём не уступает фильмам Стивена Спилберга, отметили авторы списка. На втором месте оказался хоррор Alien Isolation по «Чужому», а замкнул тройку The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay по «Риддику».
В десятку также вошли культовая GoldenEye 007, Mad Max и Star Wars Jedi: Survivor.
Лучшие игры по фильмам от IGN
- Indiana Jones and the Great Circle («Индиана Джонс»).
- Alien Isolation («Чужой»).
- The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay («Риддик»).
- GoldenEye 007 («Джеймс Бонд»).
- Star Wars Jedi: Survivor («Звёздные войны»).
- Spider-Man 2 (2004, «Человек-паук»).
- Mad Max («Безумный Макс»).
- Rockstar’s The Warriors («Воины»).
- Scarface: The World is Yours («Лицо со шрамом»).
- Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie («Кинг Конг»).
