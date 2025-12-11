Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие игры по фильмам (2025) — Indiana Jones, Alien Isolation, Riddick, 007, Star Wars Jedi: Survivor и другие

Топ-10 лучших видеоигр по фильмам от IGN
Комментарии

Популярный сайт о поп-культуре IGN представил 10 лучших видеоигр по лицензиям. В топ вошли самые качественные адаптации знаменитых франшиз в интерактивном формате.

Лучшим проектом в IGN назвали Indiana Jones and the Great Circle — проект по «Индиане Джонсу» ни в чём не уступает фильмам Стивена Спилберга, отметили авторы списка. На втором месте оказался хоррор Alien Isolation по «Чужому», а замкнул тройку The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay по «Риддику».

В десятку также вошли культовая GoldenEye 007, Mad Max и Star Wars Jedi: Survivor.

Лучшие игры по фильмам от IGN

  1. Indiana Jones and the Great Circle («Индиана Джонс»).
  2. Alien Isolation («Чужой»).
  3. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay («Риддик»).
  4. GoldenEye 007 («Джеймс Бонд»).
  5. Star Wars Jedi: Survivor («Звёздные войны»).
  6. Spider-Man 2 (2004, «Человек-паук»).
  7. Mad Max («Безумный Макс»).
  8. Rockstar’s The Warriors («Воины»).
  9. Scarface: The World is Yours («Лицо со шрамом»).
  10. Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie («Кинг Конг»).
Материалы по теме
Где и когда смотреть крупную игровую церемонию The Game Awards 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android