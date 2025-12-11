Скидки
Новости

Мультфильм «Мадагаскар» вновь покажут в кино в честь 20-летия

Мультфильм «Мадагаскар» вновь покажут в кино в честь 20-летия
Кинокомпания Universal Pictures объявила о повторном показе мультфильма «Мадагаскар». Ленту вновь выпустят в кинотеатрах Северной Америки и некоторых других стран уже 16 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes. Права на видео принадлежат Dreamworks.

Повторный релиз знаменитого анимационного проекта приурочен к 20-летию картины. Впервые «Мадагаскар» выпустили в 2005 году, лента тут же стала хитом и одной из главных франшиз студии Dreamworks. Фильм собрал в прокате около $ 540 млн и получил два продолжения.

«Мадагаскар» рассказывает историю четверых животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке. Однажды лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория решаются на побег. После кораблекрушения они оказываются на острове Мадагаскар, где им предстоит познать новую жизнь и отказаться от своих человеческих привычек.

Новости. Чемп.Play
