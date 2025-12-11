В кинотеатрах России вышел новогодний фильм «Снеговик»

11 декабря состоялась премьера фильма «Снеговик». Новогодняя картина уже доступна в кинотеатрах России — некоторые киносети начнут показ новинки в следующий четверг, 18 декабря.

Видео доступно во VK-группе «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всём мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году его предаёт снежная колдунья Вьюга. Она хочет уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им.

Помешать планам колдуньи берётся Снеговик – главный помощник Дедушки. Герою предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать могущественный артефакт, который был спрятан на случай исчезновения Дедушки. Помогать ему в этом деле будут новые друзья – девочка Варя и её мама.

Режиссёром фильма выступил Александр Бабаев («Наследники: Дар крови»). Главные роли в фэнтези сыграли Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Игра»), Екатерина Темнова («Манюня: День рождения Ба»), Карина Разумовская («Трасса»), Александр Самойленко и Полина Максимова.