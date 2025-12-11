Скидки
Историческая драма «Нюрнберг» с Расселом Кроу официально выйдет в России
Кинокомпания World Pictures объявила о выпуске фильма «Нюрнберг» в России. Ленту официально выпустят в отечественный прокат в 2026 году, точную дату назовут позже. Мировая премьера ленты состоялась в начале ноября.

Фильм повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

Главные роли в «Нюрнберге» сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). В картине также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.

