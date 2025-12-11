Создатели аниме «Евангелион» и «Гуррен-Лаганн» сообщили о закрытии студии Gainax

11 декабря стало известно, что легендарная японская анимационная студия Gainax завершила процедуру банкротства и официально прекратила своё существование. Об этом сообщил Хидеаки Анно, режиссёр «Евангелиона» и бывший акционер компании, на сайте своей студии Khara.

Gainax была основана в 1984 году и получила мировую известность после выхода «Евангелиона» в 1995 году. Среди других знаковых работ студии — «Гуррен-Лаганн» и «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз». Однако с середины 2010-х годов Gainax столкнулась с финансовыми трудностями и постепенно ушла из активного производства аниме.

Как человек, проработавший в компании более 20 лет с момента её основания и являвшийся акционером до сегодняшнего дня, я считаю этот конец разочаровывающим, но принимаю его со спокойствием.

Он также раскритиковал бывшую студию за удержание авторских прав на тайтлы даже после прекращения производственной деятельности. По его словам, Gainax продолжала собирать роялти от Khara, что привело к судебному разбирательству. В итоге суд обязал Gainax выплатить 100 миллионов иен (около $ 600 тыс.) Анно и его студии.

Компания объявила о банкротстве в 2024 году. В последние годы её активы были проданы: права на «Гуррен-Лаганн» и «Труську, Чулко…» перешли к студии Trigger, а все права на «Евангелиона» принадлежат Khara.