Второй сезон «Берлина», спин-оффа «Бумажного дома», выйдет 15 мая — тизер

Онлайн-кинотеатр Netflix сообщил, что второй сезон спин-оффа «Бумажного дома» получил название «Берлин и дама с горностаем». Премьера состоится 15 мая 2026 года.

Сюжет продолжения сосредоточен на грандиозном ограблении в Севилье: Берлин и его напарник Дамиан собирают новую команду, чтобы инсценировать кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако под прикрытием арт-аферы скрывается личная месть — настоящей целью грабителей становятся герцог и герцогиня Малаги, попытавшиеся шантажировать Берлина.

К актёрскому составу вернулись Педро Алонсо (Берлин), Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Джоэл Санчес. К ним присоединилась Инма Куэста в роли Канделы — новой соучастницы ограбления. Антагонистов, герцога и герцогиню Малаги, исполняют Хосе Луис Гарсия-Перес и Марта Ньето.

Сериал создан при участии оригинальных авторов франшизы: шоураннерами выступили Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато, режиссёрами восьми эпизодов — Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Хосе Мануэль Кравиото.