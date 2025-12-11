Второй сезон «Ста лет одиночества» от Netflix выйдет в августе 2026 года — постер

Netflix объявил дату премьеры второй части сериала «Сто лет одиночества» — она состоится в августе 2026 года. Вместе с анонсом показали первый постер.

Сериал экранизирует одноимённый роман лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса и рассказывает историю нескольких поколений семьи Буэндиа, основавшей вымышленный город Макондо и столкнувшейся с мистическим проклятием.

Фото: Netflix

Первая часть сериала, включающая восемь эпизодов, вышла 11 декабря 2024 года и охватывает первые 10-летия саги.

Режиссёром выступает Алекс Гарсия Лопес, известный по работе над сериалами «Сорвиголова» и «Каратель». В актёрский состав входят Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонсалес, Сузана Моралес и другие.

Проект стал первой официальной экранизацией романа за более чем 50 лет — ранее сам Маркес отказывался продавать права, опасаясь искажения текста. Только после его смерти в 2014 году наследники дали согласие на создание сериала, при условии, что он будет снят на испанском языке и в Колумбии.