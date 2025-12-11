Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шоу От полюса до полюса (2026) с Уиллом Смитом — дата выхода, когда выйдет, о чём будет

Вышел трейлер документального шоу «От полюса до полюса» с Уиллом Смитом — старт 13 января
Комментарии

Компания National Geographic представила большой трейлер документального сериала «От полюса до полюса». Шоу с Уиллом Смитом стартует 13 января — его можно будет посмотреть на DIsney+, Hulu, телеканале ABC и других площадках National Geographic.

Видео доступно на YouTube-канале National Geographic. Права на видео принадлежат National Geographic.

В масштабной телепередаче Уилл Смит отправится в большое путешествие через шесть континентов: от ледяных полей Антарктиды до джунглей Амазонки, гор Гималаев, пустыни Африки, островов Тихого океана и айсбергов Арктики. Путь актёра и съёмочной команды разворачивается на протяжении 100 дней: он катается на лыжах до Южного полюса, ловит гигантскую анаконду, доит ядовитого тарантула, поднимается в горы и ныряет под лёд Северного полюса.

Съёмки «От полюса до полюса» стартовали в 2020 году и продолжались около пяти лет. Это одно из самых масштабных документальных шоу в истории телевидения.

Материалы по теме
«Больница Питт» на минималках. Впечатления от сериала «Склиф»
«Больница Питт» на минималках. Впечатления от сериала «Склиф»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android