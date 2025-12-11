«Макдоналдс» удалила новогоднюю ИИ-рекламу после массовой критики

«Макдоналдс» сняла с публикации рождественский ролик, созданный с использованием инструментов искусственного интеллекта. Однако зрители массово жаловались на неестественные сцены, странный монтаж и «пугающую» атмосферу.

Рекламу подготовило агентство TBWA/NEBOKO, производством занималась студия The Sweetshop. По данным 80 Level, команда использовала Google Earth, перенос стиля и тысячи итераций ИИ-кадров. В студии настаивали, что основной объём работы выполняли специалисты, а не алгоритм, и что проект требовал недель доработки.

Это не просто трюк искусственного интеллекта. Это фильм. И вот что я хотел бы, чтобы больше людей поняли: магия — это не технология. Магия — это команда, которая стоит за ней, люди, которые настаивали, задавали вопросы, экспериментировали, ругали неисправные модели, решали невозможные проблемы и отказывались останавливаться, пока каждый кадр не стал кинематографичным.

Несмотря на эти объяснения, зрители отмечали слабое качество ролика: неестественное поведение персонажей, странные переходы и искажённый джингл, стилизованный под It’s The Most Wonderful Time of the Year. И на фоне негативной реакции «Макдоналдс» полностью убрала рекламу из открытого доступа.