Единая лента «Убить Билла» — самый высокооценённый фильм 2025 года по версии критиков

Агрегатор Metacritic подвёл итоги 2025 года, собрав список самых высокооценённых фильмов.

Самым «успешным» фильмом оказался «Убить Билла: Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино, который понравился зрителям больше, чем оригинальная дилогия. На Metacritic оценка составила 96 балла из 100. На CinemaScore зрители также оценили картину на «А+» — больше, чем оригинальный фильм 2003 года (В+) и сиквел (А-).

Хронометраж «Убить Билла: Кровавое дело целиком» составляет 4 часа 35 минут — картину впервые показывают в формате единого произведения, как её изначально задумывал Квентин Тарантино. Переиздание также получило новый анимационный сегмент, который длится около семи минут.