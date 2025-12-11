Скидки
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Эксперты выбрали пять лучших смартфонов 2025 года

Комментарии

Издание Gizmochina представило рейтинг лучших смартфонов 2025 года. По мнению журналистов, производители сосредоточились на трёх ключевых направлениях: улучшении камер, увеличении автономности и внедрении локальных ИИ-алгоритмов.

Первое место занял iPhone 17 Pro Max, в котором Apple, по мнению Gizmochina, «довела формулу iPhone до совершенства». Устройство оснащено чипом A19 Pro, переработанной тройной камерой с восьмикратным оптическим зумом и рекордным временем работы от аккумулятора.

В пятёрку также вошли Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 Google Pixel 10 Pro XL и Oppo Find X9 Pro.

Пять лучших смартфонов 2025 года:

  1. iPhone 17 Pro Max.
  2. Samsung Galaxy S25 Ultra.
  3. OnePlus 15.
  4. Google Pixel 10 Pro XL.
  5. Oppo Find X9 Pro.
