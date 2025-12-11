Вышел трейлер сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой — премьера 14 января

Apple выпустила трейлер второго сезона сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой в главной роли. Премьера состоится 14 января 2026 года.

Во втором сезоне сериала вместе с Эльбой снялись Тоби Джонс («Шерлок»), Лиза Викари («Тьма») и Кристиана Пауль («Двойник»).

Первый сезон «Захваченного рейса» вышел в 2023 году и рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.