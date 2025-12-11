Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney разрешит создавать своих героев в нейросетях Sora и ChatGPT

Disney разрешит создавать своих героев в нейросетях Sora и ChatGPT
Комментарии

Disney и OpenAI заключили трёхлетнее соглашение, по которому компания станет первым крупным правообладателем, разрешившим использовать свои франшизы в Sora — платформе для генерации коротких видео. Речь идёт о более чем 200 персонажах и объектах из миров Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, которые можно будет применять в пользовательских роликах и изображениях.

Sora и ChatGPT Images получат доступ к моделям, способным создавать короткие видео и статичные картинки по текстовому запросу. В набор войдут Микки, Минни, Стич, Ариэль, персонажи Холодного сердца, Моаны, Головоломки, а также стилизованные версии Чёрной Пантеры, Железного человека, Дэдпула, Дарта Вейдера, Люка и других героев Marvel и Lucasfilm. Личности актёров и их голоса при этом не используются.

Помимо лицензирования, Disney станет крупным корпоративным клиентом OpenAI. Компания собирается внедрять модели в свои продукты, включая Disney+, и использовать ChatGPT внутри корпорации. В рамках сделки Disney также инвестирует $ 1 млрд. в OpenAI и получит варианты на покупку дополнительной доли.

Обе компании заявили об «ответственном подходе» к использованию ИИ и защите прав создателей. Планы предусматривают появление подборок Sora-роликов на Disney+, а первые пользовательские видео с героями Disney ожидаются в 2026 году.

Материалы по теме
Подписчики Disney+ смогут создавать мультфильмы с героями Disney с помощью ИИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android