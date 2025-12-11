Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер фильма «Момент» с певицей Charli XCX — премьера 30 января

Большой трейлер фильма «Момент» с певицей Charli XCX — премьера 30 января
Комментарии

Студия А24 представила тизер фильма The Moment («Момент»). Музыкальная драма выйдет в мировом прокате 30 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет картины повествует о молодой поп-звезде, которую воплотила на экране знаменитая певица Charli XCX. Лента расскажет о её первом крупном туре, который осложняется из-за давления продюсеров и фанатов. Фильм также покажет историю выпуска самого популярного альбома певицы Brat.

В актёрский состав «Момента», помимо Charli XCX, вошли Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Розанна Аркетт («Девять ярдов») и Кайли Дженнер («Семья Кардашьян»). Режиссёром выступил фотограф Эйдан Замири.

Материалы по теме
Видео
Тизер романтического фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном — премьера 3 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android