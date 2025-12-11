Скидки
Cracken допустил, что система VRS могла бы подойти Dota 2, но указал на её спорные стороны

Комментарии

На Открытых киберспортивных играх в Москве комментатор Counter-Strike 2 Дмитрий Cracken Князькин в интервью «Чемпионату» высказался о возможном применении системы VRS в Dota 2.

По мнению Князькина, сама идея могла бы оживить турнирную экосистему Dota 2, но напомнил о проблемах, которые VRS уже создаёт в Counter-Strike.

Valve уже протестировала систему на Counter-Strike, и та показала себя достаточно хорошо. Но некоторые команды абузят это, зарабатывая очки на небольших турнирах — та же Fnatic, которая выиграла мини-LAN в Филадельфии и вышла на мэйджор.

Он подчеркнул, что это вызывает вопросы к справедливости. При этом Князькин всё равно считает идею внедрения VRS в Dota 2 классной.

Ты на протяжении года не очень хорошо показываешь себя на крупных турнирах, а потом таким образом попадаешь на мэйджор. В то же время условная Virtus.pro туда не попадает. Что касается «Доты» — тоже классная тема, надо думать. Не знаю, насколько это актуально и собирается ли Valve что-то менять. Но мне кажется, что сцена Dota 2 пока и так чувствует себя нормально. Мы всё равно видим, как появляются новые тёмные лошадки — состав OG или экс-команда Amouranth, которую подписали GamerLegion.
Дебют в Dota 2, эфиры и плей-офф мэйджора по «Контре». Большое интервью с Cracken
Эксклюзив
Дебют в Dota 2, эфиры и плей-офф мэйджора по «Контре». Большое интервью с Cracken
Комментарии
