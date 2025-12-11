Приключенческая комедия «Волчок» — о чём новый российский фильм?

4 декабря на экраны вышла картина режиссёра Константина Смирнова «Волчок». Действия приключенческой комедии разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков.

По сюжету 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв в исполнении Марка-Малика Мурашкина спасается от убийц и бежит из Москвы в Нижний Новгород, где его ожидает верный друг отца. Для защиты герой нанимает случайно повстречавшегося кулачного бойца по кличке Волчок (Евгений Ткачук).

Юный аристократ и неотёсанный боец из народа плохо выносят друг друга и попадают в череду самых неожиданных ситуаций. Однако совместное путешествие навсегда изменит жизнь обоих.

В картине также играют Юлия Хлынина, Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. Съёмки проходили в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

«Волчок» – лидер проката в России по итогам недели с 4 по 10 декабря.