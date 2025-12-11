Вышел трейлер сериала «Его и её» с Джоном Бернталом — премьера 8 января

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала His & Hers («Его и её»). Премьера психологического триллера состоится 8 января.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие шоу начинается в Атланте. Сюжет повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера — он подозревает героиню в причастности к преступлению.

Главные роли в мини-сериале исполнили Джон Бернтал («Каратель»), Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк») и Пабло Шрайбер (сериал Halo). Авторами сценария выступили Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Расплата») и Уильям Олдройд («Леди Макбет»).