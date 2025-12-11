Скидки
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Показали кубок чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Турнирный организатор StarLadder показал кубок чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2, который заберёт победитель турнира 14 декабря.

На нём также выгравированы все победители мэйджоров по Counter-Strike с 2013 года.

Фото: StarLadder

Фото: StarLadder

Фото: StarLadder

Фото: StarLadder

Напомним, в 19:00 по московскому времени начнётся первый четвертьфинал между Team Spirit и Team Falcons. В 22:00, в свою очередь, пройдёт матч между The MongolZ и Team Vitality. Гранд-финал состоится 14 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

