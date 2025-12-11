Трейлер второго сезона «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном — премьера 11 января

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ночной администратор». Шпионское шоу с Томом Хиддлстоном вернётся 11 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого в Колумбии — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом. Главные роли в сериале исполняют Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel) и Хью Лори («Доктор Хаус»).

Первый сезон «Ночного администратора» вышел в 2016 году. Шоу завоевало «Эмми» в номинации «Лучший режиссёр», а также три статуэтки на «Золотом глобусе» за лучшего актёра в сериале (Том Хиддлстон), лучшего актёра второго плана в сериале (Хью Лори) и лучшую актрису второго плана в сериале (Оливия Колман).