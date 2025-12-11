«Почему бы не вернуться, если будет шанс?» Dimaoneshot — о карьере и мэйджоре по CS 2

Экс-игрок Team Spirit и ESPADA Дмитрий Dimaoneshot Бандурка рассказал о жизни после про-сцены, отношении к стримам и впечатлениях от StarLadder Budapest Major — 2025.

В интервью «Чемпионату» Бандурка поведал, что карьеру профессионального игрока он завершил, но полностью уходить из Counter-Strike не собирается.

Карьеру профессионального игрока я закончил, так считается. Я не играю праки, не собираю официальную команду. Но я всё ещё люблю играть в Counter-Strike, это в любом случае моя работа, я довольно часто стримлю. Почему бы не принять участие в каких-то медиатурнирах или таких небольших, но конкурентных LAN-ивентах? Это нормально.

Дмитрий признался, что иногда задумывался о возвращении, но финансовый вопрос остаётся ключевым фактором.

Я думал об этом. Но, с одной стороны, это вопрос финансовый. Уже не хочется играть без какого-то стабильного дохода. На данный момент меня кормят мои трансляции, поэтому всю энергию и силы я отдаю именно стримам.

Он отметил, что выбор между про-карьерой и стримами зависит только от целей игрока.

Всё зависит от того, чего человек хочет. Если ему нравится быть профессионалом, он выбирает этот путь: академии, тренировки и так далее. Но он должен понимать, что может не повезти, может не получиться, и, скорее всего, он будет зарабатывать меньше, чем стример. Иногда просто появляется шанс стать стримером. Почему бы и нет? Деньги получаешь, делаешь то же самое, только не тренируешься.

Dimaoneshot также поделился впечатлениями от мэйджора — пусть полностью следить за турниром времени не было, он внимательно наблюдает за командами, к которым испытывает особую симпатию.

Пока я успел посмотреть всего пару матчей, но плюс-минус понимаю, что происходит. Очевидно, всегда выделяю наших ребят из Team Spirit. Плюс поддерживаю парней, которые играют в Falcons и FURIA. В основном болею за наш регион и за тех, с кем мы когда-то пересекались.

Отдельно он отметил русскоговорящих игроков в бразильских составах — и особенно FURIA, где, по его словам, главный импульс задаёт Данил molodoy Голубенко.

Я считаю, что бразильцы по менталитету чем-то похожи на СНГ-игроков. Они такие же взрывные, эмоциональные, такие же работяги. Но если говорить про FURIA, ключ успеха команды — это Даня molodoy. Он очень жёстко показывает, как умеет играть, и сейчас это ключевая фигура состава.