Первый трейлер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок — премьера 26 июня

Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный тизер-трейлер кинокомикса «Супергёрл». Премьера состоится 26 июня 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.

Адаптацию комикса «Женщина завтрашнего дня» снял Крэйг Гиллеспи, известный по «Круэлле». В ленте Супергёрл путешествует по галактике с суперпсом Крипто и отправляется на «кровопролитные поиски мести». Главную роль исполнила Милли Олкок, звезда «Дома дракона». С ней сыграли Джейсон Момоа, Маттиас Шонартс и Ив Ридли.

Картина продолжит новую киновселенную DC, которая была перезапущена фильмом про Супермена. За неё отвечают Джеймс Ганн («Стражи Галактики») и Питер Сафран («Погребённый заживо»).

