Трейлер второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от MrBeast — премьера 7 января

Компания Amazon выпустила трейлер второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast. Премьера продолжения состоится 7 января 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день выйдет три эпизода, а остальные семь будут выпускать раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Аmazon.

«Игры Биста» — это один из крупнейших проектов блогера MrBeast. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

Съёмки второго сезона завершились в августе 2025 года. Джимми MrBeast Дональдсон заявлял, что в продолжении сразятся умнейшие и сильнейшие люди планеты за всё тот же приз в $ 5 млн.