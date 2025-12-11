Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от MrBeast — премьера 7 января

Трейлер второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от MrBeast — премьера 7 января
Комментарии

Компания Amazon выпустила трейлер второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast. Премьера продолжения состоится 7 января 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день выйдет три эпизода, а остальные семь будут выпускать раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Аmazon.

«Игры Биста» — это один из крупнейших проектов блогера MrBeast. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

Съёмки второго сезона завершились в августе 2025 года. Джимми MrBeast Дональдсон заявлял, что в продолжении сразятся умнейшие и сильнейшие люди планеты за всё тот же приз в $ 5 млн.

Материалы по теме
Видео
Трейлер второго сезона «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном — премьера 11 января
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android