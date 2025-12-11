Киллиан Мёрфи — на первом кадре фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Издание Empire выпустило первый кадр фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — прямого продолжения сериала от BBC. Премьера состоится 6 марта 2026 года в кинотеатрах, на Netflix лента станет доступна 20 марта.

Фото: Empire/Netflix

События «Бессмертного человека» продолжат сериал и развернутся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

Кроме фильма, франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Но действие перенесут к следующему поколению семьи Шелби.