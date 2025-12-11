Скидки
Новости

«Пока для меня победитель — это FURIA». Интервью с 1ceN1ce про мэйджор по Counter-Strike 2

«Пока для меня победитель — это FURIA». Интервью с 1ceN1ce про мэйджор по Counter-Strike 2
Комментарии

«Чемпионат» пообщался с киберспортивным комментатором Даниилом 1ceN1ce Халиковым. Мы спросили у него о StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2 — он рассказал, чего можно ожидать от плей-офф.

— Про-игроки отмечают, что на этом турнире очень много новых фишек и неожиданных вещей. На твой взгляд, это так?
— В микромоменты, конкретные смоки и раунды я досконально не всматривался, поэтому не могу сказать про какие-то конкретные находки. Но по общему уровню игры и по результатам видно, что есть команды, которые разочаровывают, а есть те, кто неожиданно выстреливает.

Многие, например, ждали, что PARIVISION как-то поднимутся, и, в принципе, они прыгнули выше головы, я считаю — молодцы. Почти обыграли MOUZ, и кто знает, как бы дальше сложилось, если бы победили — может, и в плей-офф бы прошли. А вот GamerLegion, например, к моему удивлению, вообще провалились, жёстко отлетели, как будто их вообще никто не видел.

— Ближе к финалу создалось ощущение, что дальше проходят те, кто и должен был.
— В целом третья стадия прошла примерно так, как я и ожидал. Хотя у меня, как и многих, слетели Pick’Em. Есть сайты с сеткой, где видно, кто с кем будет играть дальше — если бы я в него не заглядывал, у меня и в первой стадии всё зашло бы, и во второй.

Сенсации всё равно случаются, и в этом плюс мэйджора. Те же FaZe Clan: они спотыкались, но в моменте почувствовали уверенность и, как мы видим, прошли дальше. И я до последнего думал, что в последний день мы увидим какой-то неожиданный результат, например, победу G2 над Falcons.

— Твой прогноз на плей-офф — кто будет в финале и кто выиграет?
— К сожалению, турки из Aurora вылетели раньше, чем могли выбить Vitality, поэтому я даже не знаю, кто теперь вообще способен «опрокинуть» команду ZyWoo. Хотя Vitality уже проигрывали на этом турнире — думаю, победитель мэйджора будет из нижней части сетки. Пока для меня это FURIA, но если вдруг не она, то браво той команде, которая выбьет бразильцев и станет чемпионом.

Вообще, финал в этот раз наконец-то пройдёт в формате best-of-5, и я жду какой-то камбэк со счёта 0:2 или 1:2, как это уже было на предыдущих турнирах. Думаю, в Будапеште тоже может быть история, как команда оказывается в шаге от победы, а потом проигрывает 2:3.

— Многие говорят о крутой форме donk и sh1ro. Веришь в Team Spirit?
— Donk и sh1ro сейчас действительно в лютой форме. Но всё-таки многое зависит не только от них. Включатся ли остальные? Возможно, Spirit и окажутся в финале, может быть, даже выиграют. Но я не думаю, что хватит только donk и sh1ro, чтобы затащить весь турнир.

Комментарии
